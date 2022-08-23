Скоков раздал указания подчиненным перед стартом Всероссийской спартакиады по легкой атлетике

Несколько дней осталось до старта в Челябинске первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Российские легкоатлеты будут под охраной полицейских.

Главный полицейских региона Михаил Скоков поручил своим подчиненным совместно с организаторами проработать механизмы взаимодействия для обеспечения комфортного пребывания участников, приезжающих в Челябинск из 64 регионов страны, взять под контроль их безопасное проживание и передвижение. Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения спортивных состязаний. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Первая Всероссийская Спартакиада сильнейших по легкой атлетике пройдет в Челябинске с 25 по 28 августа на стадионе имени Елесиной.

В соревнованиях примут участие сильнейшие легкоатлеты страны, среди которых звезды легкой атлетики, победители и рекордсмены статусных международных и российских турниров, любимцы публики олимпийская чемпионка, первая и единственная в мире трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, многократная чемпионка России Мария Ласицкене, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, единственный спринтер в истории отечественной мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров Сергей Шубенков, обладательница серебряной медали Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы, четвертая женщина в мире, преодолевшая 5-метровый рубеж в прыжках с шестом, шестикратная чемпионка России Анжелика Сидорова и другие.

Челябинскую область на Спартакиаде представят по 12 мужчин и женщин, прошедших отбор по результатам крупных российских стартов. У южноуральцев наиболее весокие шанты на медали у Тимура Моргунова (прыжки с шестом) и Василия Мизинова (спортивная ходьбы).

– Для наших спортсменов это очень важные старты. Отбор был серьезным, и в число спортсменов, которые выступят от Челябинской области попали те, кто показывает лучший результат на главных стартах страны и является лидером национальной сборной в своих дисциплинах. Зрители Спартакиады увидят лучших спортсменов России, заряженных целью победить и поставить новые рекорды, – рассказал директор Центра спортивной подготовки по легкой атлетике Челябинской области Анатолий Калуцкий.

«Битва за награды предстоит очень жаркая, ведь каждый регион представит своих лучших атлетов. Дорожки и сектора расставят всех по своим местам. Тем более, что в некоторых видах нет явных фаворитов», - отметил директор Центра Олимпийской подготовки по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Анатолий Калуцкий.

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики обнародовал суммы призовых выплат, которые получат участники в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов России.

Участники, занявшие первое место получат по 150 тысяч рублей, второе место 80 тысяч рублей, за третье 60 тысяч рублей. За четвертые, пятые и шестые места предусмотрены выплаты в размере 30, 20 и десяти тысяч рублей соответственно.