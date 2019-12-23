«Солнечная долина» вновь подарила особенным детям лыжи мечты
Спорт
Сегодня, 14:46

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области двадцать российских семей с «особенными» детьми прошли курс занятий с инструкторами по горным лыжам, посетили занятия йоги, получили консультации психолога, а также посетили хаски-центр в рамках благотворительного проекта «Лыжи мечты. Горы равных возможностей».

Как  сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», реабилитационный лагерь для детей-инвалидов действует здесь уже не первый год. В конце декабря прошла недельная смена лагеря для «особенных» детей. Проект реализуется,  благодаря фонду Президентских грантов некоммерческой организацией Национальным парком спорта и туризма. В лагере прошли реабилитацию семьи из Челябинска, Снежинска, Миасса и Златоуста. В финале состоялся открытый урок для участников лагеря. Дети продемонстрировали свои достижения и приняли участие в детском празднике в честь закрытия специализированной  смены.

По словам  директора горнолыжного курорта «Солнечная долина» Артема Рейтера, ГЛК  уже в течение пяти лет успешно выступает площадкой для реализации проекта «Лыжи мечты. Горы равных возможностей» и в течении трех лет – проекта  «Лыжи мечты. Ролики». Огромную поддержку благотворительному проекту оказывает президент Национального парка спорта и туризма  Олег Сиротин. С особенными детьми в уральских горах работают десять инструкторов, прошедших специальную подготовку. Они детально изучили методику обучения «особенных» детей катанию на лыжах. Шеф-инструктор программы Владимир Мельнов отметил, что занятия оказывают большой положительный эффект - укрепляют физическое здоровье, способствуют социализации и психологической разгрузке детей.

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