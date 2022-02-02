02.02.2022
Челябинск вспомнил жизнь и заслуги легендарного промышленника Александра Федорова
02.02.2022
Спортсменка из Челябинской области выиграла Кубок России по фристайлу
02.02.2022
Челябинская область получит дополнительные миллионы на поддержку поликлиник
02.02.2022
Полтора метра из картона: житель Челябинска создает церковь из «простых» материалов
02.02.2022
Кто в доме хозяин: россиянам хотят вернуть право принимать решения о капремонте
02.02.2022
В России появится федеральная система эко-мониторинга
Спортсменка из Челябинской области выиграла Кубок России по фристайлу
24.06.2021
Воспитанники южноуральских спортшкол проводят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
26.02.2021
Волонтеры будут работать в «Солнечной долине» на Кубке мира по фристайлу
27.11.2020
Челябинцы смогут добраться до «Солнечной долины» на поезде
23.11.2020
Чемпионат по сноуборду в Миассе отменили из-за COVID-19
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022