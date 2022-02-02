Спортсменка из Челябинской области выиграла Кубок России по фристайлу

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) состоялся первый этап Кубка России по фристайлу в дисциплине хаф-пайп. Южноуральская спортсменка Ярославна Мунтян заняла первое место.

В этом сезоне горнолыжный курорт «Солнечная долина» увеличил высоту хаф-пайпа до 22 футов, в прошлом сезоне высота трассы составляла 18 футов. Это одна из двух трасс, расположенных на территории России, вторая трасса находится в Красноярке.

В стартах в Миассе приняли участие спортсмены из Челябинской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, республики Башкортостан.

Среди девушек лучшими стали спортсменки из Челябинской области. Все призовые мест заняли воспитанницы миасской школы «Старт». Первое место заняла Ярославна Мунтян, второе место у Екатерины Селезневой, третье место досталось Екатерине Ефремовой.

У юношей первое место занял Федор Муравлев из Москвы, второе место у Максима Серова из Москвы, третье место занял представитель Челябинской области, воспитанник школы «Старт» Леонид Фролов.

Четвертого февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится первенство России по хаф-пайпу, в котором также за призовые места будут сражаться спортсмены со всей России.