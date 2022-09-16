16.09.2022
Главбух из Челябинска похитила деньги работяг
16.09.2022
В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки
16.09.2022
Эпидемиологи ожидают возвращение гриппа в предстоящем сезоне
16.09.2022
Южноуральские мужчины рассказали, как надо выбирать невесту
16.09.2022
На улице Цвиллинга в Челябинске доводят до ума новые остановки
15.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября (18+)
Стартовал Кубок губернатора Челябинской области по водному поло
14.09.2022
В Златоуст прибыли первые участники Кубка губернатора по водному поло
29.08.2022
Кубок Алексея Текслера соберет на Южном Урале лучших ватерполисток России
29.08.2022
Михаил Накоряков поздравил ватерполисток Челябинской области с победой в Спартакиаде сильнейших
24.08.2022
Женская сборная Челябинской области по водному поло попала в плей-офф Спартакиады
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022