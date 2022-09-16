Стартовал Кубок губернатора Челябинской области по водному поло

В Златоусте (Челябинская область) начались матчи традиционного ватерпольного турнира на Кубок губернатора Челябинской области. В нем участвует шесть сильнейших команд России, включая многократного чемпиона страны «Кинеф» из Киришей.

Предварительные поединки и полуфиналы пройдут в Центре олимпийской подготовки «Уралочка» 16 и 17 сентября, а в воскресенье, 18 сентября, команды переедут в челябинский бассейн «Строитель». Там состоятся матч за третье место, он начнется в 12 часов, и в 13-30 пройдет главный финал. Спортсменов ждут отличные призы, изготовленные лучшими мастерами Южного Урала, а для болельщиков организаторы турнира подготовили очень интересную программу.

Клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста на турнире представлен двумя коллективами. Первая команда сыграет на старте со сборной Нижегородской области, а второй «Уралочке» предстоит матч с волгоградским «Спартаком».

Напомним, ватерпольные соревнования организованы Федерацией водного поло Челябинской области совместно с Фондом поддержки спорта региона, ватерпольным клубом «Динамо-Уралочка» и министерством спорта Челябинской области.