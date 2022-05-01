Текслер поздравил «Металлург» с серебряными медалями чемпионата КХЛ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил магнитогорский «Металлург» с «серебром» чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что все переживали за магнитогорский «Металлург» в решающем матче с ЦСКА за Кубок Гагарина.





«К сожалению, не получилось. Но мы все равно гордимся командой! Они бились, играли красиво, радовали болельщиков на протяжении всего сезона. И зрители стоя аплодировали и поддерживали команду после финального свистка. Поздравляю команду Металлург с серебряными медалями! Уверен, что такие серии плей-офф мотивируют молодое поколение, дают новый импульс развитию хоккея в нашей области», - написал Алексей Текслер.

Напомним, вчера магнитогорский «Металлург» в седьмом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина уступил ЦСКА. «Армейцы» одержали победу над хоккеистами «Металлурга» с крупным счетом - 4:1. Они стали обладателями Кубка Гагарина.