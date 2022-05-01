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Алексей Текслер
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01.05.2022 12:36

Текслер поздравил «Металлург» с серебряными медалями чемпионата КХЛ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил магнитогорский «Металлург» с «серебром» чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что все переживали за магнитогорский «Металлург» в решающем матче с ЦСКА за Кубок Гагарина.



«К сожалению, не получилось. Но мы все равно гордимся командой! Они бились, играли красиво, радовали болельщиков на протяжении всего сезона. И зрители стоя аплодировали и поддерживали команду после финального свистка. Поздравляю команду Металлург с серебряными медалями! Уверен, что такие серии плей-офф мотивируют молодое поколение, дают новый импульс развитию хоккея в нашей области», - написал Алексей Текслер.

Напомним, вчера магнитогорский «Металлург» в седьмом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина уступил ЦСКА. «Армейцы» одержали победу над хоккеистами «Металлурга» с крупным счетом -  4:1. Они стали обладателями Кубка Гагарина.

Автор: Инна Шемаева
ХК Металлург
Алексей Текслер
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28.04.2022 13:06

Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима

28.04.2022 12:31

За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело

28.04.2022 12:21

ММК представил свою металлопродукцию на конференции в Ташкенте

28.04.2022 12:20

Михаил Накоряков: «Уралочка» будет жить долго и успешно

28.04.2022 12:00

Настоящий мужчина: челябинский царь зверей назовет себя сам

28.04.2022 11:57

В Магнитогорске развивают «умную» конкуренцию

28.04.2022 11:45

В Челябинске массово «минируют» школы, вузы и вокзалы

28.04.2022 11:37

Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых

28.04.2022 11:00

На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»

28.04.2022 10:34

Ко Дню Победы в Челябинской области зажгут новые «Вечные огни»

28.04.2022 10:25

Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи

28.04.2022 10:25

В ЧелГУ из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали студентов

28.04.2022 10:09

Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае

28.04.2022 09:09

ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%

27.04.2022 19:57

билайн увеличил объемы своего «облака» до 1 Тб

27.04.2022 19:42

Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля

27.04.2022 18:47

Алексей Текслер предлагает изменить принцип распределения доходов от акцизов на сигареты