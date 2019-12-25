Текслер призвал бизнес подключаться к строительству спортивных объектов

В ближайшее время в Сатке начнется строительство физкультурно-оздоровительный комплекса. Проект будет реализован на средства областного бюджета при участии денег градообразующего предприятия Магнезит.

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер сегодня, 25 декабря, в ходе «прямой линии» с жителями области. Родители маленькой девочки Исении в видеообращении к губернатору поинтересовались, когда в Сатке начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Спорт- очень важное направление. В следующем году мы на 40 процентов увеличили финансирование этой отрасли. В 202 году начнется строительство порядка 50 объектов, в том числе 17 ФОКов, шесть ледовых дворцов. В Сатке также начнем строить. Мы встречались с жителями и я предложил градообразующему предприятию «Магнезит» построить ледовый каток на паях. Одобрение было получено. По такому же принципу мы реализуем подобный проект в Озерке. Я призываю и других бизнесменов подключаться к строительству спортивных объектов в Челябинской области», - сказал Алексей Текслер.

Что касается ледового катка в Сатке, то сроки начала строительства будут определены в ближайшее время.

Кстати, у школьников из новых микрорайонов Челябинска нет возможности заниматься спортом.