«Трактор» не может выиграть на своем льду
Фото: 
ХК «Трактор»
Спорт
Сегодня, 10:36
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинский «Трактор» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» после возвращения с выезда на восток - 1:2. Это третье поражение «черно-белых» на своем льду в новом сезоне. На домашней арене челябинцы еще не разу не побеждали.

На старте первого периода у «Трактора» были два отличных момента, чтобы открыть счёт, но все атаки не приводили к результату. Зато под занавес стартового отрезка матча челябинцы заработали два удаления подряд, чем воспользовались гости, которые реализовали большинство и открыли счет. У казанцев отличился Мэтт Уайт -  0:1.

Во второй двадцатиминутке Андрей Ерофеев за чужими воротами заработал для своей команды большинство. Челябинцы попытку реализовали. Андрей Попов был точным на добивании – 1:1.

В третьем периоде оба соперника имели по несколько голевых моментов, удача была на стороне гостей. На 50-й минуте Александр Брынцев мощным броском поразил «девятку» ворот «Трактора». 1:2 – поражение «черно-белых». Челябинцы еще не разу не выигрывали дома в новом сезоне.

 «Ребята старались, те, кто вышли. Но у нас проблема с реализацией моментов, должны попадать по шайбе, должны забивать в полупустые ворота. Ребята работали, старались, не хватило где-то мастерства исполнения. Тем не менее, в том состоянии, в котором мы после поездки находимся, это был неплохой матч. Сказывается, что мы сыграли шесть матчей за девять дней или восемь за четырнадцать. У ребят уже адаптация прошла, мы на это сильно не обращаем внимания. Есть какие-то нюансы, но не думаю, что это главное», - сказал главный тренер «Трактора» Петерис Скудра.

Следующий матч челябинцы проведут уже в среду, 25 сентября. «Трактор» будет принимать казанский «Ак Барс». Магнитогорский «Металлург» в этот день сыграет с «Барысом» из Казахстана.

Автор: 
Инна Шемаева
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