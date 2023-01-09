09.01.2023
В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца
09.01.2023
Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО
09.01.2023
Пенсионному фонду указали на нарушение
09.01.2023
«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот
09.01.2023
В Магнитогорске стартовал любимый всеми «Снежный мяч»
09.01.2023
«Ростелеком» определил топ самых прокачанных поселков Южного Урала
«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот
24.12.2022
28 детей из Челябинской области приехали на елку Минпросвещения в Москву
18.04.2022
Районный этап фестиваля творчества для детей-сирот прошел в Курчатовском районе
11.04.2022
В Челябинске переселяют детей-сирот и расселяют опасные для жизни дома
31.03.2022
Челябинский омбудсмен предложила способы решения жилищных проблем детей-сирот
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022