«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот

В Челябинской области дети-сироты бесплатно научатся кататься на горных лыжах и сноубордах. Программа «Урок здоровья» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализована в «Солнечной долине» бесплатно с использованием гранта губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов.

В рамках третьего урока физкультуры – «Урока здоровья» - около 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от семи до 17 лет бесплатно научатся кататься на горных лыжах и сноубордах

«Реализация проекта решает задачи оздоровительного, образовательного и нравственного воспитания подрастающего поколения, в целях массового вовлечения детей-сирот в занятия физической культурой и спортом, а также проблемы социализации и коммуницирования с детьми и взрослыми. Организатор проекта - Челябинская региональная общественная организация «Федерация фристайла Челябинской области», - отметила руководитель проекта Елена Азаренок.

Участвуя в проекте, дети получат возможность быстро и эффективно обучиться у профессиональных наставников основным навыкам катания. Групповые занятия проведут высококвалифицированные инструкторы — специалисты Национальной Лиги инструкторов России. В основе поэтапной программы обучения лежит австрийская методика, разработанная в мировой академии сноуборда и признанная одной из самых эффективных в мире.

По итогам занятий, десять сильнейших участников получат приглашение продолжить спортивную подготовку, а десять заинтересованных школьников смогут принять участие в волонтерском движении во время проведения масштабных спортивных мероприятий на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина».