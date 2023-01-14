В Челябинск снова приедут лучшие фигуристы России

Чемпионат России по фигурному катанию в сезоне-2023/24 пройдет в Челябинске. Ориентировочные даты проведения – декабрь этого года. Такое решение было принято на Исполкоме ФФКР.

Об этом сообщает championat.com со ссылкой на гендиректор Федерации фигурного катания России Александра Когана.

Ориентировочные сроки проведения чемпионата России по фигурному катанию – 20-24 декабря 2023 года.