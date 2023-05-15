В Челябинске будут судить аферистов, преступными действиями которых управляли из-за границы

В Челябинске будут судить четырех местных жителей, обвиняемых по статье «Мошенничество». Следствием установлено, что их руководство и колл-центр (офис) находится на территории иностранного государства.

Установлено, что подсудимые в период с декабря 2019 по август 2020 года в составе организованной преступной группы совершили хищение денежных средств на сумму более 11 миллионов рублей.

«Схема обмана предполагала осуществление телефонных звонков людям и сообщение им ложной информации об угрозе хищения денежных средств, находящихся на счете в банке, после чего предлагалось перевести денежные средства на «безопасные» счета. Стремясь сохранить сбережения, потерпевшие переводили денежные средства на указанные мошенниками счета», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Подсудимые очередь предоставляли руководству преступной группы номера банковских карт как своих, так и приобретенных у знакомых, куда переводились похищенные деньги. Они также получали через банкоматы похищенные денежные средства, часть которых переводили за вознаграждение на указанные руководством банковские счета.

Следствием установлено, что руководство и колл-центр (офис) находится на территории иностранного государства.

Государственный обвинитель предложил назначить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми с половиной месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.