15.05.2023
Златоустовец ищет дом для эвакуированных из зоны СВО котят
15.05.2023
В Челябинске будут судить аферистов, преступными действиями которых управляли из-за границы
15.05.2023
В Аше юный водитель на мопеде въехал в жилой и погиб
15.05.2023
«От Монтеверди до Щедрина»: челябинцам обещают фейерверк из музыки разных эпох
15.05.2023
Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом
15.05.2023
Челябинцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей на трех улицах
В Челябинске будут судить аферистов, преступными действиями которых управляли из-за границы
10.05.2023
Пожилая жительница Снежинска продала квартиру под влиянием лжеполицейского
05.05.2023
В Златоусте задержан мошенник, которому пять пожилых женщин отдали около миллиона рублей
27.04.2023
В Агаповском районе за мошенничество будут судить директора школы
19.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023