В Челябинске из-за COVID-19 отменен Кубок губернатора по хоккею

Из-за пандемии коронавируса в Челябинске отменен традиционный Кубок губернатора Челябинской области по хоккею.

Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в «Тракторе», где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19.

Коллегиальное решение клубов также ориентировано на стартующий через две недели регулярный чемпионат КХЛ, поэтому было принято совместное решение минимизировать риски. Во избежание вспышек коронавирусной инфекции команды за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала.

18 августа ХК «Сибирь» сообщил, что клуб вынужден отказаться от участия в турнире на Кубок губернатора Челябинской области

Ранее был отменен запланированный на 20 августа в Екатеринбурге товарищеский матч между «Трактором» и «Автомобилистом». Решение об отмене также было принято руководителями обоих клубов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.