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В Челябинске построят новую арену с искусственным льдом

В Челябинске будет построен крытый каток для студентов Уральского государственного университета физического культуры на пересечении проспекта Героя России Родионова и улицы Академика Макеева. Об этом, одобрив проект, сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По проекту предусмотрено строительство одноэтажного крытого катка с искусственным льдом и техническими помещениями арены. К зданию будет примыкать двухэтажный блок с административно-бытовыми и спортивными помещениями.

«На первом этаже двухэтажной части здания разместят вестибюль, гардероб, помещение охраны, технические помещения инженерных коммуникаций, бытовые помещения, помещение проката и заточки коньков, мастерскую по ремонту оборудования и инвентаря, медицинский, массажный и методический кабинеты, раздевалки, помещения для персонала и судей», - перечислили в пресс-службе.

На втором этаже появятся залы для разминки, хореографии, а также помещения для администрации, комментаторской и управления медиа.

Рядом с новым катком сделают автостоянки и тротуары для пешеходов. Там также обустроят площадки для мероприятий, установят малые архитектурные формы и уделят внимание озеленению.

В пресс-службе уточнили, что арена будет работать круглогодично. Финансирование будет из федерального бюджета. Генеральным проектировщиком является ООО «Ремэкспо Ледовые технологии».