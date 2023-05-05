В Челябинске пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль

В Челябинске в субботу, шестого мая, на манеже Уральского государственного университета физической культуры состоится традиционный весенний VI Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль.

Мероприятие проходит по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия и посвящено дню памяти великомученика Георгия Победоносца, а также празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне девятого мая.

В этом году свои умения и подготовку покажут представители гиревого спорта, воркаута, богатырского жима, силового двоеборья, армрестлинга, каратэ, рукопашного боя и казачьего бокса.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь же все желающие смогут выполнить нормативы комплекса «ГТО», поучаствовать в различных конкурсах и стать участниками лотереи.

Почетным гостем фестиваля станет Ольга Бунина – пятнадцатикратная чемпионка мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями.

Для зрителей будут работать интерактивные площадки, спортивные мастер-классы, показательные выступления спортсменов и творческих коллективов.

Как отмечают в администрации Челябинска, основной целью проекта является развитие детско-юношеского спорта, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

Организаторами спортивного праздника выступают отдел по делам молодежи Челябинской епархии, культурно-просветительский центр «Наследие» при храме преподобного Сергия Радонежского Челябинска, министерство по физической культуре и спорту региона, а также спортивные и общественные организации южноуральской столицы.

Мероприятие проходит при поддержке грантов губернатора Челябинской области. Помощь в организации и проведении спортивного праздника оказывает добровольческое движение «Волонтерские крылья ПМД74».