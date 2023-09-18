В Челябинске реализуется проект «Бокс в школу»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент международной ассоциации бокса, член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев дали старт проекту «Бокс в школу». В планах – привлечь ребят в спортивные секции, улучшить физическую подготовку школьников, усилить патриотическое воспитание.

Пилотный проект будет реализован в 20 школах Челябинской области. Этим учебным заведениям предоставят необходимое оборудование и инвентарь. Уже закуплено и установлено мультимедийное оборудование для демонстрации уроков.

Учителя физической культуры педагоги освоят дополнительные профессиональные навыки, школьники познакомятся с боксом, получат теоретические и практические знания. Имеется возможность проведения онлайн-занятий, отслеживания в реальном времени успехов школьников, консультаций учителей физической культуры с тренерами.

Как пояснили в Федерации бокса Челябинской области, в проекте уже задействованы общеобразовательные школы Челябинска, Троицка, Троицкого района, Южноуральска, Аргаяшского района. Проведены встречи с администрацией образовательных учреждений и учителями в Кунашакском районе, Сатке, Миассе и Пласте.

Накануне, 17 сентября, в ходе проведения праздника «День бокса Южного Урала» в здании спортшколы «Алмаз» состоялся телемост с тремя общеобразовательными школами в Аргаяше, Южноуральске и селе Бобровка Троицкого района, которые вошли в программу «Бокса в школу».

В реализации проекта принимают участие ведущие тренеры Федерации бокса Челябинской области, а также титулованные спортсмены. Они на личном примере показывают, что тренировки по боксу — это интересно, доступно и результативно, отметили в областной Федерации бокса.