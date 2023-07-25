25.07.2023
В Челябинске на озере Первое утонул шестилетний мальчик
25.07.2023
В Челябинске состоится чемпионат по скейтбордингу
25.07.2023
Президент подписал закон о внедрении в России цифрового рубля
25.07.2023
ПАО «Фортум» сменит название на ПАО «Форвард Энерго»
24.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 июля (18+)
24.07.2023
На ИННОПРОМЕ задали тон стратегиям обновления
В Челябинске состоится чемпионат по скейтбордингу
21.06.2023
Скейт-площадка челябинского парка имени Тищенко приобрела новые краски
07.06.2023
На площади Революции в день открытия скейт-парка выступят челябинские экстремалы
19.05.2023
Неизвестные «художники» Челябинска добрались до нового скейт-парка у «Юности»
15.05.2023
В Челябинске на площади Революции начали монтировать скейт-парк
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023