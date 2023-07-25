В Челябинске состоится чемпионат по скейтбордингу

В предстоящую субботу, 29 июля, в Челябинске состоится чемпионат области по скейтбордингу. Соревнования пройдут на территории парка «Металлург» в парке имени О. И. Тищенко, где расположен бетонный скейт-парк с различными формами, позволяющими продемонстрировать все разнообразие трюков на скейтборде. Недавно формы скейт-парка были украшены граффити.

По данным пресс-службы Министерства спорта Челябинской области, принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для этого нужно пройти онлайн-регистрацию, получить у врача заключение о допуске к участию в спортивных мероприятиях и оформить страховой полис на день соревнований. Несовершеннолетние спортсмены в возрасте будут выступать исключительно в шлеме.

Чемпионат пройдет в классическом формате - спортсмену будут состязаться в трех дисциплинах.

Сначала пройдут квалификационные заезды. На них участникам предстоит в течение 45 секунд продемонстрировать свое мастерство на двух дорожках. Скейтбордисты по итогам квалификации попадут в финал, вновь за 45 секунд нужно будет продемонстрировать пять лучших трюков на доске. Зачет будет отдельно у мужчин и женщин.

Регистрировать спортсменов начнут в 13:00, а уже в 14 часов дадут старт чемпионату.