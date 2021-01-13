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В Челябинске выступят звезды мировой легкой атлетики

В Челябинске стартует 39-й по счету «Мемориал почетного мастера спорта Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина» по прыжкам в высоту и с шестом, в котором выступят звезды российской и мировой легкой атлетики.

«Мемориал почетного мастера спорта Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина» по прыжкам в высоту и с шестом стартует 19 января в челябинском универсальном спортивном комплексе УралГУФК. Эти соревнования открывают новый соревновательный легкоатлетический сезон у прыгунов-высотников. Как и ранее, в них примут участие известные и титулованные спортсмены – лидеры сборной страны, становившиеся победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, главной звездой предстоящих соревнований станет заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. В прыжковом секторе ей конкуренцию составит олимпийская чемпионка Анна Чичерова. В мужских состязаниях в прыжках в высоту главными фаворитами являются призеры чемпионатов мира Михаил Акименко и Илья Иванюк. В секторе для прыжков с шестом главные надежды южноуральских болельщиков связаны с выступлением серебряного призера чемпионата Европы-2018, кандидата на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио Тимура Моргунова.

Всего в соревнованиях будет разыграно 15 комплектов медалей.

Фото: министерство спорта Челябинской области