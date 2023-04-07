В Челябинске завершился чемпионат ФСБ России по рукопашному бою, посвященный столетию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Лучшей в командном первенстве стала сборная Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, второе место заняла сборная из Москвы, третье – Северо-Западного федерального округа.

По итогу соревнования звание «мастер спорта России» было присвоено 18 спортсменам.

В столице Южного Урала в период с четвертого по шестое апреля выступили около сорока спортивных команд, представлявших все федеральные округа России от Калининграда до Сахалина.

Соревнования прошли на площадке Челябинского регионального общества ВФСО «Динамо», председателем которого является начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.

Судейскую коллегию представили специалисты из разных регионов страны. Главным судьей соревнований стал вице-президент Общероссийской федерации рукопашного боя по Уральскому федеральному округу, президент федерации рукопашного боя Челябинской области, судья Всероссийской категории Розалин Насибуллин.

На чемпионате в память о российском спортсмене Юнусе Гусейнове учрежден специальный приз, который получил победитель в весовой категории до 73 килограммов из Москвы. Старший прапорщик УФСБ России по Республике Дагестан Гусейнов погиб при исполнении служебных обязанностей в 2012 году в Махачкале. Он был награжден орденом Мужества (посмертно), напомнили в пресс-службе регионального управления ФСБ.