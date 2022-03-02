В Еткульском районе прошла XIX областная зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица-2022»

В Еткульском районе (Челябинская область) в конце февраля завершились финальные соревнования XIX областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица».

В финальных этапах соревнований приняли участие 22 муниципальных района Челябинской области. В течение трех дней, на четырех площадках были разыграны награды в четырех видах спорта: хоккей с шайбой, мини футбол мужской, гиревой спорт, стрельба из пневматической винтовки среди руководителей муниципальных районов.

25 февраля в районном Доме культуры села Еткуль состоялось торжественное открытие XIX областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица-2022».

Среди почетных гостей были председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин, министр сельского хозяйства региона Александр Кобылин, заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Виталий Якушев, исполнительный директор Совета муниципальных образований Михаил Васильев, председатель Региональной общественной организации «Добровольное спортивное общество «Урожай» Челябинской области Борис Хабиров.

Алексей Фартыгин от имени губернатора поздравил собравшихся с открытием спартакиады, он пожелал всем спортсменам побед в честной борьбе.

Приветствуя спортсменов и болельщиков спартакиады, председатель областного парламента Александр Лазарев пожелал участникам увлекательной борьбы и новых побед.

«Спорт – это не только высшие достижения и рекорды, это прежде всего возможность реализовать свой потенциал и заявить о своём желании добиться поставленной цели. Мы видим, что с каждым годом растет число участников «Уральской метелицы», ведь для сельских спортсменов это главное зимнее соревнование года и настоящий праздник для болельщиков. Уверен, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне и станут настоящим праздником спорта, силы и воли к победе. Региональные власти – губернатор, правительство области и депутатский корпус – многое делают для развития спортивной инфраструктуры во всех муниципалитетах области. Спортивные площадки и объекты строятся не только в крупных городах, но и в сельской местности. Это способствует повышению доступности физической культуры и привлекает к здоровому образу жизни все больше южноуральцев», - подчеркнул Александр Лазарев.

Кроме того, спикер южноуральского парламента напомнил, что в январе в Челябинской области стартовала программа «Земский тренер». Соответствующий закон о единовременной выплате спортивным тренерам, приехавшим работать в сельскую местность, приняли депутаты Законодательного Собрания в конце прошлого года. Размер единовременной выплаты составляет один миллион рублей.

«Сельские спортивные игры – это не только спортивное мероприятие, это – бренд нашего региона. Нет равных данному турниру по всей России, он – уникален. Благодаря этим играм в наших территориях развивается физическая культура и спорт. В наших муниципальных образованиях есть атлеты, которыми можно гордиться. Такие спортсмены дают импульс мальчишкам и девчонкам, которые делают первые шаги в спорте. Желаю участникам спартакиады высоких спортивных результатов!», – отметил заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев.

В зале собрались самые сильные, самые ловкие, самые быстрые спортсмены из двадцати двух районов Челябинской области. Каждую команду поприветствовали на параде, были названы лучшие спортсмены и достижения каждой территории.

«Я с большим удовольствием приветствую вас всех на гостеприимной еткульской земле, — обратился к участникам мероприятия глава Еткульского района Юрий Кузьменков. — В Еткульском районе мы уже трижды принимали летнюю спартакиаду "Золотой колос". И в этом году удостоились чести принять зимнюю областную спартакиаду "Уральская метелица". В 2022 году нашему старинному селу Еткуль исполняется 285 лет, будет множество культурных и спортивных мероприятий. Проведение спартакиады – шаг к празднованию юбилея нашего села. Я хочу выразить благодарность губернатору, правительству и Законодательному Собранию Челябинской области за то, что доверили нам провести эти соревнования. Мы приложили все усилия, чтобы наши гости чувствовали себя здесь максимально комфортно. Спортсменам желаю бескомпромиссной и честной борьбы, громких побед! Пусть победит сильнейший. С праздником спорта!»

Церемония открытия была полна сюрпризов, которые для зрителей торжества подготовило Управление культуры и молодежной политики. На входе всех гостей встречали с хлебом и солью, в холле можно было сфотографироваться с золотыми живыми статуями, символизирующими три вида спорта – хоккей, футбол и лыжные гонки. На память участники церемонии могли сделать фото в специальной фотозоне с символом спартакиады.

Всего в церемонии открытия приняли участие более 50 человек – это артисты районного Дома культуры, народный коллектив ансамбль народного танца «Станица» Красноармейского района, волонтеры молодёжного совета "Еткуль - территория молодости", воспитанники районного Дома детского творчества села Еткуль и Детской школы искусств села Еманжелинка.

Во время церемонии открытия сельской спартакиады состоялось торжественное награждение победителей соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди глав муниципальных образований. Первое место в этом виде состязаний занял глава Увельского района Сергей Рослов, на втором месте глава Красноармейского района Сергей Сергеев и на третьем месте глава Пластовского района Андрей Пестряков.

26 февраля проходили соревнования по гиревому спорту, хоккею с шайбой и зимнему мини-футболу среди мужских команд. В этот день были определены призеры и победители среди гиревиков. Первое место в данном виде спорта у Чебаркульского района, на втором месте Брединский район и на третьем месте Еткульский район.

27 февраля были определены победители в хоккее с шайбой и зимнем мини футболе среди мужских команд. Результаты распределились следующим образом: Хоккей с шайбой среди мужчин: 1 место - Агаповский район, 2 место - Еткульский район, 3 место - Красноармейский район. Зимний мини-футбол среди мужчин: 1 место - Агаповский район, 2 место- Сосновский район, 3 место - Увельский район.

Торжественное закрытие XIX областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица-2022» прошло 27 февраля в районном Доме культуры села Еткуль.

Председатель Региональной общественной организации «Добровольное спортивное общество «УРОЖАЙ» Челябинской области Борис Хабиров поблагодарил главу муниципалитета за хорошую организацию областных соревнований, отметил площадки, которые использовались для соревнований и высокий уровень проведения «Уральской метелицы-2022». Он вручил благодарственные письма за организацию и проведение спартакиады главе Еткульского района Юрию Кузьменкову, заместителю главы Галине Ямгуровой, начальнику управления по физической культуре и спорту Данилу Кривенко и начальнику управления культуры и молодежной политики Владимиру Агаяну.

На церемонии закрытия были награждены победители и призеры по зимнему мини-футболу среди мужских команд, по хоккею с шайбой и команды в общекомандном зачёте.

В этом году пятое место в общекомандном зачете у Красноармейского района, четвертыми стали спортсмены из Сосновского района. На почетном третьем месте Аргаяшский район, серебро у Еткульского района и победителями XIX областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица-2022» стал Увельский район. Все призеры и победители были награждены медалями, кубками, памятными подарками.

Следующая XX областная зимняя сельская спартакиада "Уральская метелица" пройдет в Верхнеуральском районе.

.Спонсорами XIX областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица-2022» выступили гостиница «Фермер House», семейная пасека Важениных «Добрый пасечник», оздоровительный центр «Термы Александрия», ПАО «Сбербанк», «Птицефабрика Челябинская», Термы Еткуль «Баден-Баден», Еткульский сырзавод «Ореол», агропромышленный комплекс «Ариант», СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева, птицеводческий комплекс «Чебаркульская птица» и АО «Россельхозбанк».