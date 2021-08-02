В Магнитогорске состоялся турнир в память о погибших бойцах ОМОНа в ходе теракта в Аргуне

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялся первый в регионе турнир по тактической борьбе смешанных единоборств среди воспитанников центра детско-юношеского спортивно-патриотического воспитания «Витязь» и спортсменов смешанных единоборств.

Соревнования были посвящены памяти сотрудников Магнитогорского ОМОН, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе теракта второго июля 2000 года в Аргуне. Это сотрудники сводного отряда, награжденные посмертно орденами мужества, подполковник Андрей Саратов, майор Андрей Белозерцев, старший лейтенант Владимир Шерстнёв, сержант Евгений Гомеров, сержант Александр Емакин и сержант Евгений Ефимов.

На открытии турнира почетными гостями стали сослуживцы погибших- действующие офицеры ОМОНа Магнитогорска, участники боевых действий на Донбассе. В связи со сложной обстановкой в области и стране по борьбе с коронавирусной инфекцией родители и родственники погибших не смогли присутствовать на спортивном мероприятии.