В Магнитогорске возрождается лапта

В Магнитогорске (Челябинская область), в микрорайоне №112, впервые состоялся турнир по русской народной игре – лапте, которая стала набирать популярность во многом благодаря активистам-спортсменам, развивавшим этот вид спорта.

Побороться за звание самой сильной команды собрались дети, проживающие в округе депутата городского Собрания Татьяны Рядчиковой, и в левобережной части города. Территория проведения - стадион школы №25 - была выбрана неслучайно: благодаря активному участию активистам проекта «Спортивный двор» при поддержке депутата в округе регулярно проводились бесплатные тренировки для всех желающих.

«Лапта - это доступный и увлекательный спорт. Я очень рада, что сегодня мы имеем возможность продвигать его, заинтересовывать и увлекать детей», - подчеркнула Татьяна Рядчикова.

Соревнования получились насыщенными. Каждая команда сыграла по несколько игр. Игровая атмосфера накалилась к финалу, где встретились команды левобережья. Победителем турнира и обладателем Кубка стала команда «Лидер», почетное второе место у команды «Динамит». Заслуженную «бронзу» завоевала команда микрорайона «Четкие пацаны». Выбраны лучшие защитник и нападающий. Все участники получили сладости от депутата.