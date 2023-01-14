14.01.2023
В Челябинске выявляют поддельные купюры: как распознать фальшивку
14.01.2023
Смертельная авария в Златоусте
13.01.2023
В выходные в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург увеличат число вагонов
13.01.2023
В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском
13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
13.01.2023
Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
Утвержден модуль «Лапта» для образовательных школ
16.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
25.10.2022
Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка
02.09.2022
Народный фронт проверил школы Челябинска и Копейска на предмет исправления замечаний
30.08.2022
Челябинские школы готовы встретить 150 тысяч учеников во всеоружии
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023