Утвержден модуль «Лапта» для образовательных школ

Образовательный модуль «Лапта» разработан для российских школ. Об этом сообщило министерство образования России 13 января. Модуль одобрен и рекомендован к применению для школьных спортивных клубов.

Как уточнили в министерстве, сегодня в системе образования действуют более 32 тысяч школьных спортивных клубов, а к 2024 году в каждой школе будет создан спортивный клуб.

Программу подготовила Федерация русской лапты России и Федеральный центр оргметодобеспечения физического воспитания.

Справочно

Русская лапта – командная игра с битой и мячом, одна из древнейших национальных спортивных игр. В настоящее время русская лапта является официальным видом спорта, в нее играют жители более чем 50 регионов России.