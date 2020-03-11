В марте состоится Фестиваль Челябинской области по горным лыжам и сноуборду на Кубок губернатора 2020

21 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится Фестиваль Челябинской области по горным лыжам и сноуборду на Кубок губернатора 2020.

Фестиваль проводится с целью популяризации горнолыжного спорта и сноуборда, пропаганды здорового образа жизни, и выявления сильнейших среди спортсменов - любителей, детей, ветеранов, команд Глав городов Челябинской области.

Фестиваль на Кубок губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту и сноуборду – это традиционное мероприятие, которое проходит каждый март. В стартах принимают участие команды – любители: представители банковской сферы, исполнительной власти регионального и местного уровня, коммерческих предприятий, средств массовой информации.

За все время проведения Кубок губернатора превратился в настоящий семейный фестиваль любителей активного образа жизни, у которого появился свой девиз: «Связь поколений – здоровый образ жизни».

В Кубке губернатора могут принять участие как юные спортсмены любители, так и взрослые. Для каждой категории участников представлена своя номинация.С целью подготовки к Кубку губернатора дети могут посетить занятия с инструктором, которые проводятся каждую субботу и воскресенье на детском склоне рядом с Детским клубом с 12:00 до 14:00.

Все участники получат памятные грамоты, а победители – уникальные медали, выполненные по эскизам медалей для чемпионов этапа Кубка мира FIS по фристайлу Audi.

Самый главный приз – это сам Кубок. Кубок губернатора – это переходящий трофей, который получает команда – представитель одного из уровней власти. В прошлом году обладателями Кубка стали представители Администрации Миасского городского округа. Кроме грамот, медалей и Кубка участники получат ценные призы от партнеров мероприятия.

Помимо захватывающей спортивной части, гости фестиваля насладятся теплой атмосферой, традиционно сопровождающей Фестиваль. На протяжении всего дня для гостей «Солнечной долины» будут выступать артисты, ди-джей, аниматоры, а развлекать всех будет ведущий, приготовивший несколько интересных конкурсов.

«У нас в семье это стало уже доброй традицией встречать весну на «Солнечной долине». Уже несколько лет мы все вместе ездим сюда на фестиваль. Кубок губернатора – это не просто грандиозный спортивный праздник, а еще и отличная возможность провести выходной на свежем воздухе, поучаствовать в конкурсах и получить подарки», отмечает один из постоянных участников Кубка.

Команды могут пройти регистрациюи ознакомиться с Положением Фестиваля на сайте dolina.su.