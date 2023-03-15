В Миассе завершилась серия этапов Кубка России по сноуборду

В Миассе, на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» состоялись третий и четвертый этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс.

Лучшие спортсмены из 12 регионов России соревновались в рамках этой зрелищной дисциплины. Большое количество бугров и виражей заставляют ошибаться, но только лучшие из лучших добираются до пьедестала. Небольшое преимущество по завоеванным медалям у Московской области.

«Трасса отличная, каждый год строители улучшают технику, дорабатывают. В целом на «Солнечной долине» приятно тренироваться, мы всегда с радостью приезжаем на соревнования. Вчера выпало много снега, соревнования немного сдвинулись, ждали пока почистят трассу. Результатом я довольна», - рассказала победительница Кристина Пауль из Красноярского края.

Кристина Пауль стала победительницей третьего и четвертого этапов. У мужчин на третьем этапе был лучшим Даниил Донских из Камчатского края, на четвертом – Арсений Пауль.

Этапы Кубка России по сноуборду-не последние соревнования в этом горнолыжном сезоне. Впереди соревнования по фристайлу, сноуборду, а также соревнования по спорту глухих и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.