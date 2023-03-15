15.03.2023
В Златоусте отреставрируют здание бывшего церковно-приходского училища
15.03.2023
В Миассе завершилась серия этапов Кубка России по сноуборду
15.03.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с инвалидом из Челябинска, которого не пустили в самолет
15.03.2023
В Челябинске для 33-го автобусного маршрута нашли нового перевозчика
15.03.2023
Молодые специалисты УГМК получат возможность реализовать свои идеи
15.03.2023
Челябинцам показали будущий облик детской библиотеки имени Аси Горской
В Миассе завершилась серия этапов Кубка России по сноуборду
13.03.2023
Поездки «Снегиря» до «Солнечной долины» продлены еще на две недели
04.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
14.02.2023
Южноуральский спортсмен позвал болельщиков на Кубок Евразии
02.02.2023
В Миассе завершился этап Кубка России по фристайлу
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023