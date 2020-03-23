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В спортивных школах Челябинска отменили тренировки

Спорт
Сегодня, 17:29

В спортшколах Челябинска из-за коронавирусной инфекции вслед за спортивными мероприятиями отменили тренировки.

Тренировочный процесс переходит в онлайн-режим. Тренеры спортивных школ и федерации спорта готовят видеотренировки, которые будут размещены в официальной группе управления по спорту Челябинска в ВКонтакте. Каждый желающий сможет продолжить тренировочный процесс дома.

Как сообщил начальник городского управления по физкультуре и спорту Максим Клещевников, к такому развитию событий Челябинск был готов. Указания подготовить видеотренировки были даны всем спортивным школам и федерациям южноуральской столицы еще на прошлой неделе.

«Это вынужденные меры. Тренировка по видео на сто процентов не заменит занятия с тренером, но сейчас мы должны думать в первую очередь о здоровье наших детей. Тренировочный процесс в домашних условиях позволит сохранить здоровье и спортивную форму ребят», - отметил Максим Клещевников.

Кроме тренировок спортшкол, предусмотрены занятия для тех, кто планирует выполнить нормы ГТО. Все жители города могут беспрепятственно пользоваться видеоресурсами и заботиться о своем здоровье, находясь дома.

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