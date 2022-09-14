14.09.2022
В Челябинске инкассаторы бросили машину
14.09.2022
У Челябинской области появились своя «Фишка» и «Ферма под горой»
14.09.2022
Челябинский цинковый завод выступил одним из организаторов хакатона среди IT-разработчиков России
14.09.2022
За сутки число заболевших ковидом южноуральских школьников выросло почти в 1,5 раза
14.09.2022
Челябинцы - за возрождение детской организации, подобной пионерской
14.09.2022
За круглым столом «Омнибуса» - его друзья и помощники
В Златоуст прибыли первые участники Кубка губернатора по водному поло
29.08.2022
Кубок Алексея Текслера соберет на Южном Урале лучших ватерполисток России
29.08.2022
Михаил Накоряков поздравил ватерполисток Челябинской области с победой в Спартакиаде сильнейших
24.08.2022
Женская сборная Челябинской области по водному поло попала в плей-офф Спартакиады
22.08.2022
Сборная Челябинской области с победы начала свое шествие на российской спартакиаде
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022