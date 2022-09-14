В Златоуст прибыли первые участники Кубка губернатора по водному поло

В Челябинскую область начали прибывать участники Кубка губернатора по водному поло. Первыми на южноуральскую землю ступили спортсменки волгоградского «Спартака». Гости решили прилететь заранее, чтобы адаптироваться к уральскому времени и водной арене Центра Олимпийской подготовки «Уралочка».

Оргкомитет ватерпольного турнира обеспечил спортсменкам из Волгограда красивую встречу в аэропорту Челябинска, после чего гости отправились в Златоуст. Именно там 16 и 17 сентября пройдут предварительные и полуфинальные матчи Кубка губернатора по водному поло. Затем команды переедут в Челябинск, где 18 сентября в бассейне «Строитель» разыграют медали и главный приз соревнований – Кубок, изготовленный южноуральскими мастерами.

Напомним, Кубок губернатора Челябинской области по водному поло организован Федерацией водного поло Челябинской области совместно с фондом поддержки спорта региона, ватерпольным клубом «Динамо-Уралочка» и министерством спорта Челябинской области.