В Златоусте стартовал Кубок губернатора по водному поло

В Златоусте состоялось открытие III Кубка Губернатора Челябинской области по водному поло. За медали соревнований будут бороться ватерполистки златоустовской «Динамо-Уралочки», сборные Хорватии, Казахстана, ЮАР, а также молодежная сборная России и сборная ХМАО.

В Центре олимпийской подготовки «Уралочка» 25 сентября стартовал III Кубок Губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд. В матче открытия встретились команды «Динамо-Уралочки» и сборной Хорватии. Несмотря на все старания гостей, им не удалось составить достойную борьбу хозяйкам соревнований – златоустовская команда на классе обыграла хорваток со счетом 31:9.

«Мы гордимся тем, что у нас есть такая команда, одна из лучших в России. Приятно отметить, что Губернатором Челябинской области было принято решение увеличить финансирование нашей команды. «Динамо-Уралочка» своей игрой и результатами это заслужила. Надеемся, что наши девушки в скором времени станут чемпионками страны. Хотелось бы также, чтобы водное поло в регионе стало еще более значимым и популярным, объединяло болельщиков. И в целом спорт в Челябинской области - одно из преимуществ региона, мы будем помогать ему развиваться и всячески поддерживать», - отметила первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По окончании церемонии открытия состоялся второй матч Кубка Губернатора. В нем встретились молодежная сборная России и сборная Казахстана. Этот матч получился более упорным и равным. И все же наши спортсменки в решающие моменты игры оказались точнее, победив со счетом 15:12.

Сегодня, 26 сентября, на Кубке губернатора состоятся еще два матча. В 17:00 в бассейне «Уралочка» сыграют молодежная сборная России с командой Югры, а 18:30 – «Динамо-Уралочка» - ЮАР.