В Златоусте стартует третий тур чемпионата России по водному поло

Депутат из Кунашакского района послал осужденного работать на пилораму к своей супруге

В Златоусте стартует третий тур чемпионата России по водному поло

21 января в Златоусте (Челябинская область) стартует третий тур ватерпольного чемпионата страны. В нем участвуют пять из шести лучших команд Суперлиги России.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, спортсменкам златоустовской «Уралочки» в рамках чемпионата России предстоит провести три матча: с «Дианой» из Санкт-Петербурга и дважды с московским «СКИФом». Игры с участием ватерполисток Златоуста пройдут 22, 23 и 24 января.

Практически сразу после домашнего турнира «Динамо-Уралочка» отправится в Ханты-Мансийск на 4 тур Чемпионата России. А уже третьего февраля наша команда стартует в Еврокубке. Отборочный раунд Кубка Европейских чемпионов пройдет в Венгрии.