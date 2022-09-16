Златоустовские ватерполистки с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области

С убедительной победы начала Кубок Губернатора Челябинской области по водному поло первая команда «Динамо-Уралочки» из Златоуста.

Сегодня, 16 сентября, в Златоусте начались матчи традиционного ватерпольного турнира на Кубок губернатора Челябинской области. В нем участвует шесть сильнейших команд России, включая многократного чемпиона страны «Кинеф» из Киришей.

Первая команда «Динамо-Уралочки» из Златоуста начала свое шествие за заветным трофеем с победы на ватерполистками из Нижегородской области.

Соперницам мало что удалось противопоставить златоустовским спортсменкам в этом матче. Сразу захватив инициативу и поведя в счете 4:0, дальше «Уралочка» только наращивала преимущество. Итог - 17:9 в пользу уральской команды. Лучшими на поле были Белла Маркоч. На ее счету шесть голов. И Алиса Шарафутдинова. Она забросила четыре мяча.

Напомним, предварительные поединки и полуфиналы Кубка губернатора пройдут в Центре олимпийской подготовки «Уралочка» 16 и 17 сентября, а в воскресенье, 18 сентября, команды переедут в челябинский бассейн «Строитель». Там состоятся матч за третье место, он начнется в 12 часов, и в 13-30 пройдет главный финал. Спортсменов ждут отличные призы, изготовленные лучшими мастерами Южного Урала, а для болельщиков организаторы турнира подготовили очень интересную программу.