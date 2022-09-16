16.09.2022
В Челябинской области повышаются темпы роста заболеваемости ковидом
16.09.2022
Высокопоставленный экс-полицейский из Миасса отправлен в колонию
16.09.2022
В Шершнёвское водохранилище выпущено 40 тысяч молоди сазана
16.09.2022
В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19
16.09.2022
Назначен новый прокурор Чебаркуля
16.09.2022
Мэрия Златоуста ответила на претензии судебных приставов
Златоустовские ватерполистки с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области
16.09.2022
Стартовал Кубок губернатора Челябинской области по водному поло
14.09.2022
В Златоуст прибыли первые участники Кубка губернатора по водному поло
29.08.2022
Кубок Алексея Текслера соберет на Южном Урале лучших ватерполисток России
29.08.2022
Михаил Накоряков поздравил ватерполисток Челябинской области с победой в Спартакиаде сильнейших
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022