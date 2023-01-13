Игроки и тренеры из ватерпольной «Уралочки» стали «снеговиками-добряками»

Команда «Уралочка» Златоуста (Челябинская область) поддержала большую благотворительную акцию «Снеговики-добряки» и пригласила в гости «особенных» детей, которые писали письма Деду Морозу.

В канун Старого Нового года у трехлетней Сони Мелешкиной и восьмилетнего Романа Фавстрицкого исполнились их заветные мечты – детский электромобиль и внедорожный самокат.

Перед тренировкой главный тренер «Уралочки» Михаил Накоряков, капитан команды Екатерина Зеленцова и лучший бомбардир Белла Маркоч вручили подарки. А потом ребята вместе с родителями смотрели, как готовится к новым победам легендарная ватерпольная «Уралочка».

«Конечно, мы сразу откликнулись на предложение участвовать в этой акции. У нас женская команда, кто-то из игроков уже мамы, остальные еще будут. Подарить детям радость – это бесценно. Мы постоянно шефствуем над детскими домами и интернатами, сейчас помогли и «особенным» ребятам», - сказал, директор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.

«Какой классный подарок. Я теперь на этом самокате смогу по самым крутым дорогам кататься. И тренировку посмотрел, как играют в водное поло. Очень интересно», - поблагодарил Роман Фавстрицкий.

Сонечка первый раз в бассейне, а я слежу за успехами «Уралочки», хожу на матчи. Когда дочка подрастет- обязательно будем здесь заниматься плаванием. Спасибо команде за исполнение Сонечкиной мечты, она очень хотела электромобиль и до сих пор еще не верит, что это чудо для нее», - сказала Мария Мелешкина, мама Сони Мелешкиной.

Напомним, благотворительная акция «Снеговики-добряки», проходит в регионе четвертый год. Челябинскую область уже называют регионом снеговиков. В этом году кроме детей с тяжелыми заболеваниями Деду Морозу пишут талантливые дети в трудной жизненной ситуации и дети, проживающие в пунктах временного размещения.