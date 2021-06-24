Воспитанники южноуральских спортшкол проводят тренировочные сборы в «Солнечной долине»

«Солнечная долина» - это всесезонный центр подготовки спортсменов в различных направлениях. Зимой – это традиционные сборы фристалистов, горнолыжников и сноубордистов со всей России. Летом на сборы приезжают воспитанники и других спортивных школ: бокса, хоккея, тхэквондо.

Сегодня, 24 июня, в «Солнечной долине» завершился сбор команды «Hockey Pro» – школы хоккея из Челябинска. В выездном сборе приняли участие более тридцати юных спортсменов.

Во время сборов дети отрабатывали навыки общей физической подготовки, ездили заниматься в ледовый дворец «Таганай» в Златоусте. Также помимо тренировок, дети успели посетить веревочный парк «Солнечной долины», один из самых крупных на Урале и подняться на вершину горы на обзорную экскурсию.

Вместе с хоккеистами на сборы приехали спортивная школа тхэквондо из Тюмени.

«Отличное место с хорошей инфраструктурой, комфортные отели, спортивные площадки, место для купания. Погода была отличная, успели сделать все, что планировали», - рассказал сопровождающий сбора Анатолий Наумов.

«Наша задача предоставить спортивным школам место для тренировок, которое соответствует всем требованиям: безопасное, комфортное. На курорте есть спортивные площадки, волейбольное поле, естественные препятствия, в виде горного рельефа. Наша площадка подходит для спортивных мероприятий любой направленности: в начале июня мы приняли «Гонку героев», планируем провести гонки на велосипедах, трейловый забег», - отметил руководитель спортивного отдела курорта «Солнечная долина» Егор Коссе.

На следующей неделе на курорт приедут воспитанники горнолыжной школы из Златоуста.