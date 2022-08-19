Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске откроет звездная музыкальная группа

25 августа на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной состоится торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады по легкой атлетике. Зрителей мероприятия ждет яркое и красочное представление. Хедлайнером мероприятия станет электронная музыкальная группа ЛАУД.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, гости турнира смогут увидеть виртуозное шоу с выступлением творческих коллективов и артистов региона, а также выступление музыкальной группы ЛАУД.

По предварительным данным в Челябинск приедут около 500 спортсменов более чем из 60 регионов России. В турнире ожидается участие многих звезд мировой и российской легкой атлетики. На Спартакиаду приедут Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Василий Мизинов, Полина Миллер, Илья Иванюк.

Спортсмены разыграют 46 комплектов наград: в беге на гладких дистанциях от 100 до 10 000 метров, в барьерном беге и в стипльчезе, в прыжках в высоту, длину, тройным и с шестом, в метаниях копья, диска, молота и в толкании ядра, в спортивной ходьбе на 20 и 35 километров, а также в эстафетах и многоборье.

«На эту Спартакиаду смогли попасть далеко не все желающие а только те, кто прошел серьезный отбор, своей работой в течение года показал, что он достоин представлять свой регион на Всероссийской Спартакиаде», – отметил чемпион России по спортивной ходьбе 2022, член сборной Челябинской области на предстоящих соревнованиях Василий Мизинов.

Вход во все дни спартакиады для зрителей будет свободный.