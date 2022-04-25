Юные южноуральские гимнасты выступили на «Кубке SportGym»

В Челябинске завершились прошли открытые соревнования по спортивной гимнастике и общей физической подготовке «Кубок SportGym».

Кубок «SportGym» прошел в спортивной школе олимпийского резерва №4.

Мальчики и девочки в возрасте от трех до 12 лет соревновались в беге, прыжках, подтягиваниях, отжимания и гибкости. Было разыграно 39 комплектов медалей. В Кубке «SportGym» приняли участие 341 спортсмен из Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, Златоуста, Чебаркуля, Озерска и Аргаяша.

«Накал эмоций, поддержки был колоссальный. Родители пришли с плакатами и не жалели свой голос, выкрикивая ободряющие слова своим детям.» - сказал председатель федерации спортивной гимнастики города Челябинска, главный судья соревнований, эксперт Общественной палаты Челябинской области Иван Новиков.

«Подготовка к соревнованиям стала огромной мотивацией к росту и развитию моих воспитанников. Они все очень старались, больше, чем на тренировках!» - рассказывает тренер по детской гимнастики из Озерска Татьяна Забара.

Организаторами соревнований были федерация спортивной гимнастики города Челябинска и Спортивный центр «SportGym».