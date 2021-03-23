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Юный челябинец стал обладателем Кубка Анны Богалий

Челябинец Кирилл Климентьев стал победителем Кубка Анны Богалий, одержав победу в финальном этапе соревнований по биатлону в Новосибирске в категории спортсменов 13-14-ти лет.

Набрав рекордную сумму в 285 очков, юный спортсмен, представлявший охранное предприятие «Витязь», уверенно обогнал конкурентов.

В общей сложности в соревнованиях «Кубок Анны Богалий – Skimir» приняли участие 500 юных спортсменов-биатлонистов в возрасте от десяти до 15-ти лет из 26-ти регионов страны, которые сражались за медали в индивидуальной гонке, спринте, масстарте.

Абсолютные победители определились по сумме кубковых очков, набранных во всех личных дисциплинах на всех этапах состязаний.