Юный челябинец стал обладателем Кубка Анны Богалий

Челябинец Кирилл Климентьев стал победителем Кубка Анны Богалий, одержав победу в финальном этапе соревнований по биатлону в Новосибирске в категории спортсменов 13-14-ти лет.
Набрав рекордную сумму в 285 очков, юный спортсмен, представлявший охранное предприятие «Витязь», уверенно обогнал конкурентов.
В общей сложности в соревнованиях «Кубок Анны Богалий – Skimir» приняли участие 500 юных спортсменов-биатлонистов в возрасте от десяти до 15-ти лет из 26-ти регионов страны, которые сражались за медали в индивидуальной гонке, спринте, масстарте.
Абсолютные победители определились по сумме кубковых очков, набранных во всех личных дисциплинах на всех этапах состязаний.