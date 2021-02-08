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Южноуральцы смогут отдохнуть в ЦАО «Евразия» в любой день недели

Центр активного отдыха "Евразия" (Куса, Челябинская область) переходит на ежедневную работу. Воспользоваться услугами курорта можно будет в любой день недели, а акции и туры буднего дня действуют с понедельника по пятницу.

Самые популярные и выгодные акции и туры Центра активного отдыха "Евразия":

Акция "Снежные будни": прокат + подъемник на 4 часа всего за 1000 рублей / прокат + подъемник на 4 часа + горячий обед всего за 1200 рублей.

Туры "Снежные будни": 3 дня / 2 ночи теперь доступны с понедельника по среду и со среды по пятницу. Гости, которые приехали на всю неделю, могут приобрести 2 тура подряд по очень выгодным ценам.

"Урок – все включено": Каждый будний день, приобретая занятия с инструктором по сноуборду и горным лыжам, вы получаете на время занятия прокат снаряжения и доступ к канатным дорогам совершенно бесплатно!

Подробности на сайте.