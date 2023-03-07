07.03.2023
В горы после школы: южноуральцев приглашают на любительские соревнования по горнолыжному спорту
07.03.2023
ВТБ: россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тысяч рублей
07.03.2023
Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо
07.03.2023
Игроки «Уралочки» вернулись с международного сбора
07.03.2023
В Магнитогорске группа подростков в балаклавах совершают налеты на торговые точки
07.03.2023
В Челябинске состоится традиционный лыжный марафон «Золотая гора»
В горы после школы: южноуральцев приглашают на любительские соревнования по горнолыжному спорту
10.02.2021
Южноуральцы смогут отдохнуть в ЦАО «Евразия» в любой день недели
07.11.2019
ЦАО «Евразия» открывает горнолыжный сезон уже с девятого ноября
11.10.2019
10 причин посетить обновленный горнолыжный курорт «Евразия»
10.04.2019
ЦАО «Евразия» приглашает в Уральские горы людей с палочками
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023