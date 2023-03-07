В горы после школы: южноуральцев приглашают на любительские соревнования по горнолыжному спорту

АНО «Спортивная школа «Евразия», в рамках гранта губернатора Челябинской области, приглашает всех учащихся Кусинского района принять участие в бесплатных любительских соревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду.

Любительские соревнования будут проходить 18 и 19 марта.

18 марта организация доставки с Кусы до ЦАО «Евразия» (телефон для уточнения места отправления: 89088188488 и 89227288288). Уже в 11 часов начнутся первые заезды горнолыжников.

19 марта состоятся соревнования сноубордистов.