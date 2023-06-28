Южноуральцы завоевали 31 медаль на II Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Южноуральские спортсмены успешно начали выступление на Летних Играх Паралимпийцев завоевав 31 медаль.



Больше всего медалей - 27, завоевали в Дзержинске представители плавания. На их счету 17 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых награды. По четыре «золота» выиграли трёхкратная паралимпийская чемпионка Токио Валерия Шабалина и вице-чемпионка Игр в Японии Елизавета Сидоренко. В том числе - на двухсотметровке комплексным плаванием.



«Все четыре стиля плавания сочетаются. И на каждом нужно отработать этот отрезок по максимуму. Поэтому я очень рада», - поделилась четырёхкратная победительница Летних Игр Паралимпийцев по плаванию Елизавета Сидоренко.

На трёх дистанциях одержали победы Ирина Девятова и Евгений Степанов.



«Результатами доволен. Где-то чуть не доработали, а так всё отлично. Уровень соревнований – хороший, - рассказал трёхкратный победитель Летних Игр Паралимпийцев по плаванию Евгений Степанов. - Каких-то проблем не было. Была и «малая» вода, разминочная. И «полтинник» хороший».



В соревнованиях по триатлону в Нижнем Новгороде первенствовал Владимир Стебельский. А Степан Сергеев принёс региону «серебро».



В турнире по дзюдо среди слабовидящих вторым стал челябинец Сергей Николаев. Василий Татарников из Магнитогорска оказался в числе триумфаторов. А всего в Летних Играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» разыграют 548 комплектов наград. Соревнования в 34-х видах программы продлятся 170 дней и завершатся в ноябре.