Южноуральские паралимпийцы выступят на альтернативных играх в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске (Югра) под девизом «Мы вместе. Спорт» 16 марта пройдут альтернативные паралимпийские игры. В них примут участие российские спортсмены, отстраненные от участия в Паралимпиаде в Пекине. Готовятся к участию в соревнованиях и две южноуральские спортсменки, которые должны были выступить в Пекине. Это керлингистки Дарья Щукина и Ольга Беляк.

«Готовятся к участию в соревнованиях и две южноуральские спортсменки, которые должны были выступить на Паралимпийских играх-2022 в Пекине. Это керлингистки Дарья Щукина и Ольга Беляк. Сейчас формируется список кандидатов и решается вопрос об участии в состязаниях и других южноуральских спортсменов с ограниченными возможностями», - сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

Игры пройдут на спортивных объектах АУ «ЮграМегаСпорт».

«Сейчас организаторы решают вопросы размещения, медицинской помощи и безопасности участников. Также в окружной столице накануне обсудили логистику, подготовку волонтеров для соревнований, особенности работы с паралимпийцами», - рассказали в администрации Ханты-Мансийска.



Российские спортсмены будут выступать с государственным гимном и флагом.

Напомним, третьего марта по итогам специально созванного заседания правления международного паралимпийского комитета (МПК) было принято решение отказать спортсменам из России и Белорусии в заявке на участие в зимних Паралимпийских Играх.

Представлять Челябинскую область в составе спортивной сборной команды России на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине должны были именно Дарья Щукина и Ольга Беляк.