Южноуральский горнолыжник одержал победу на чемпионате России

В Миассе (Челябинская область) на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» состоялся чемпионат России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

Лидером стартов среди мужчин стал Игорь Омелин из Челябинской области, он занял первое место и стал чемпионом страны.

«Чемпионат России – не последние крупные старты в этом сезоне для Челябинской области. Четвертого марта Игорь Омелин и другие лидеры сборной страны примут участие в Кубке Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» на горнолыжном курорте «Солнечная долина», - сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

Для зрителей готовятся ряд сюрпризов и нововведений.