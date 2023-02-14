14.02.2023
После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода
14.02.2023
Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора
14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
Южноуральский горнолыжник одержал победу на чемпионате России
07.02.2023
«Солнечная долина» примет Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России»
12.12.2022
В ГК «Солнечная долина» дети из Донбасса встали на лыжи и сноуборды
07.12.2022
На ГК «Солнечная долина» 6 декабря состоялась областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов
06.12.2022
Детей из Донбасса поставят на горные лыжи в Челябинской области
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023