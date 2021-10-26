Златоустовская «Уралочка» в финале Кубка России

В Златоусте (Челябинская область) продолжается Кубок России по водному поло среди женских команд. На полуфинальной стадии «Кинеф» из Киришей обыграл московский СКИФ, а хозяйки воды - ватерполистки «Динамо-Уралочки» встречались со «Спартаком» из Волгограда.

Этот матч для команды из Златоуста получился сверхсложным. Соперницы постарались сделать максимум, чтобы не пустить «Уралочку» в финал. Отрыва в счете не удавалось создать ни одной команде, все время шли ватерпольные «качели».

Это была очень вязкая и трудная игра, в которой победитель определился на последних секундах. «Динамо-Уралочка» в тяжелейшей борьбе выиграла со счетом 9-8.

26 октября златоустовцы сыграют с «Кинефом» за главный трофей - Кубок России.