Мощный старт второго тура Суперлиги от «Уралочки»

«Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) более чем уверенно разобралась с «Югрой» из Ханты-Мансийска в своем первом матче второго тура женской ватерпольной Суперлиги.

Относительное равенство на игровом поле держалось только в первом периоде, который команды сыграли вничью - 3:3. Затем «Уралочка» резко прибавила в скорости и реализации атак, что сразу же отразилось на табло.

К заключительной четверти златоустовская команда вела уже плюс семь мячей (13:6). Концовка матча при весомом перевесе – классика в исполнении команды Михаила Накорякова: доверие молодым игрокам, подключение вратаря седьмым полевым, тактические эксперименты, совершенно не мешавшие продолжать громить соперниц.

Итоговый счет – 17:6. Лучшими бомбардирами в «Уралочке» стали Белла Маркоч, Елизавета Заплатина и Юлия Лаптева. У Евгении Головиной в воротах коэффициент надежности более 70%.

Сегодня, 17 января, предстоит матч с хозяйками тура – ватерполистками «Буревестника» Нижнего Новгорода.