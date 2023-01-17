17.01.2023
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
17.01.2023
С молодого жителя Троицка вымогатели получили деньги после звонка в салон приватных услуг
17.01.2023
За сутки заболело ковидом 52 южноуральца, выздоровело 55, умер один
17.01.2023
В Челябинске не соответствует нормам каждая 11 проба горячей воды и каждая 13 – холодной
16.01.2023
Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск
16.01.2023
В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
Мощный старт второго тура Суперлиги от «Уралочки»
16.01.2023
«Динамо-Уралочка» продолжает биться за победу в чемпионате России
26.12.2022
Златоустовская «Уралочка» выиграла первый тур ватерпольной Суперлиги России
22.12.2022
Златоустовская «Динамо-Уралочка» победила чемпиона России
21.12.2022
Златоустовские «Рыси» набирают ход
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023