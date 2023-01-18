Ватерпольная «Уралочка» набирает ход

Матч номер два в домашнем туре чемпионата России златоустовская «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) провела против нижегородского «Буревестника», одержав уверенную победу.

Это был матч против молодой команды, которая уже второй сезон заставляет с собой считаться грандов российского водного поло. Постарались соперницы навязать борьбу и «Уралочке». Какое-то время это у них получалось. Счет до середины второго периода был равным. Но затем сказался более высокий класс ватерполисток Златоуста, особенно лидеров. В атаке царила Белла Маркоч, на ее счету в итоге семь голов, а в воротах минимум шансов чужим нападающим оставила Евгения Головина. Еще хорошо удавалось наказывать соперниц за ошибки. И разрыв в мячах стал неумолимо расти.

Итоговый счет - 15:9 в пользу «Динамо-Уралочки». Это вторая победа подряд златоустовских ватерполисток.

«Результатом доволен, по игре есть вопросы к некоторым игрокам. Много потерь и не всегда качественно реализовывали моменты в атаке. Разберем ошибки, чтобы не повторить их завтра в важном матче с «Кинефом», - сказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Сегодня златоустовская команда встречается с действующим чемпионом России – «Кинефом».