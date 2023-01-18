18.01.2023
Медведи в зоопарке вышли из спячки
18.01.2023
Челябинская публичная библиотека представит «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2023 год
18.01.2023
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» останется в СИЗО
17.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 января (18+)
17.01.2023
Сотрудники ГИБДД попались на получении взятки от пьяного водителя
17.01.2023
Южноуральцы активно подают заявки на догазификацию
Ватерпольная «Уралочка» набирает ход
17.01.2023
Мощный старт второго тура Суперлиги от «Уралочки»
16.01.2023
«Динамо-Уралочка» продолжает биться за победу в чемпионате России
26.12.2022
Златоустовская «Уралочка» выиграла первый тур ватерпольной Суперлиги России
22.12.2022
Златоустовская «Динамо-Уралочка» победила чемпиона России
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023