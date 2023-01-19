Златоустовская «Уралочка» уступила действующему чемпиону России

Златоустовская «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) в очередном матче Суперлиги уступила «Кинефу» из Киришей.

Матч с действующим чемпионом страны «Кинефом» полностью оправдал ожидания борьбы, всегда присущей поединкам лидеров водного поло России.

Равная игра была на протяжении трех периодов, в которой команды проявили и характер, и мастерство. Это были спортивные «качели», когда соперники попеременно вели в счете и не позволяли оторваться даже на два мяча. Все решилось в заключительной четверти. «Динамо-Уралочка» допустила ряд ошибок в обороне и несколько ключевых потерь в атаке. За это была наказана мастеровитыми соперницами. Попытки отыграться привели к пропущенным голам в контратаках. Общий итог матча - 10:13 не в пользу «Уралочки».