16.01.2023
Равиль Гусманов стал помощником главного тренера магнитогорского «Металлурга»
16.01.2023
В администрации Челябинска назвали места оборудованных крещенских купелей
16.01.2023
«Движение первых» начало пополняться в массовом порядке в Челябинской области
16.01.2023
Три человека погибли в аварии в Челябинской области
16.01.2023
В Челябинской области растет смертность от ковида и число инфицированных
16.01.2023
Новое назначение в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области
«Динамо-Уралочка» продолжает биться за победу в чемпионате России
26.12.2022
Златоустовская «Уралочка» выиграла первый тур ватерпольной Суперлиги России
22.12.2022
Златоустовская «Динамо-Уралочка» победила чемпиона России
21.12.2022
Златоустовские «Рыси» набирают ход
14.12.2022
В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023