«Динамо-Уралочка» продолжает биться за победу в чемпионате России

Главной ватерпольной команде Златоуста «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) предстоит сыграть пять матчей за пять дней во втором туре Суперлиги России, который стартует сегодня, 16 января, в Нижнем Новгороде.

На данный момент «Динамо-Уралочка» с 17 очками занимает уверенное первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Кинеф» на четыре балла.

Первый соперник наших ватерполисток – клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. Команды уже дважды встречались в этом сезоне, и оба раза сильнее была «Уралочка». На предварительном этапе в октябре она победила со счетом 13:7. В первом туре Суперлиги, который проходил в декабре в Златоусте, счет был 11:7 в пользу наших спортсменок.

Матч «Динамо-Уралочка» - «Югра» начнется в 20-00 по-уральскому времени. Трансляцию игры можно посмотреть на медиа-источниках клуба из Златоуста.