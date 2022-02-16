Аракуль, Кисегач и Тургояк получат особый статус природных парков Челябинской области

В 2022 году в Челябинской области приступят к созданию первых трех природных парков – Аракуль, Кисегач и Тургояк. В регионе нет пока ни одной особо охраняемой природной территории (ООПТ) с таким статусом.

В 2021 году были проведены работы по комплексному экологическому обследованию пяти территорий, рекомендованных для создания природных парков и памятников природы.

Об этом сообщил замминистра экологии области Сергей Лавров на состоявшемся сегодня, 16 февраля, заседании комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию.

По словам замминистра, заявленные объекты соответствуют параметрам для признания их особо охраняемыми природными территориями.

В ближайшее время будет запущен процесс создания первого природного парка в Челябинской области Аракуль. По проекту его площадь составит более трех тысяч гектар. В него войдут не только само озеро Аракуль, но и известные скальные выходы Аракульского Шихана, объекты культурного наследия.

На примере Аракуля будут продолжены работы по созданию двух других природных парков – Тургояк и Кисегач.

Площадь проектируемого природного парка Кисегач составит 3,3 тысячи гектар. В его состав предлагается включить озера Еловое, Большой Кисегач, Теренкуль, Большой Боляш, места концентраций охраняемых видов и естественные природные сообщества.

Самый большой природный парк Тургояк планируется создать на территории 22 тысячи гектар. В его состав планируется включить территорию памятников природы озера Тургояк и реки Куштумга, объекты культурного наследия, лесной генетический резерват культуры кедра, а также водно-болотные угодья, являющиеся местом обитания видов, характерных для северо-таежных лесов.

Комитет также поддержал предложение о создании памятников Устиновские известянки близ города Миасса и Леоновские горы в Верхнеуральском районе.

Как отметил Сергей Лавров, эти места уже полюбились туристами, поэтому там необходимо сохранить краснокнижные растения и вместе с тем развивать туристический потенциал.

В ходе обсуждения вопроса депутаты комитета Законодательного Собрания по экологии отметили, что территории, на которых планируется создание ООПТ, испытывают большую рекреационную нагрузку, особенно озера. Необходимо выделить заповедные участки со строгим режимом охраны природных объектов и территории для отдыха и оздоровления населения.

«Со статусом природный парк у нас в регионе пока нет ни одной особо охраняемой природной территории. Здесь нужно и очень важно соблюсти баланс интересов: с одной стороны – сохранить природу, а с другой – дать возможность развиваться экологичным объектам для отдыха населения на этих территориях», – подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов.