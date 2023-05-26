Аргазинское водохранилище тщательно исследуют с целью оценки его состояния и качества воды

В этом году Аргазинское водохранилище в Челябинской области будет тщательно исследовано с целью определения гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик, влияющих на его состояние и качество воды.

Контракт на выполнение работ по осуществлению наблюдений за водоемом был заключен десятого мая с ООО «Западно-Уральский институт водных и экологических проблем». В соответствии с условиями контракта, заключенного министерством экологии Челябинской области с данной организацией, все исследования данная организация должна провести в срок до 31 октября текущего года. Начальная (максимальная) цена аукциона составляла три миллиона 800 тысяч рублей. В общей сложности было подано три заявки, «Западно-Уральский институт водных и экологических проблем» стал победителем аукциона, предложив наименьшую цену – поставленные задачи подрядчик выполнит за два миллиона 52 тысячи рублей.

Отметим, Аргазинское водохранилище расположено на реке Миасс на территории Аргаяшского муниципального района и Карабашского городского округа Челябинской области.

Полный объем водохранилища при нормальном подпорном уровне (НПУ) – 966,1 миллиона кубометров; площадь зеркала при НПУ – 113 квадратных километров. Максимальная глубина водохранилища (при НПУ) – 14 метров, средняя глубина – 8,7 метра.

Ориентировочная протяженность береговой линии – 183 километра. Ширина водоохранной зоны Аргазинского водохранилища составляет 200 метров, прибрежной защитной полосы – 50 метров от береговой линии.

Аргазинское водохранилище – единственный источник питьевого водоснабжения Челябинской агломерации, памятник природы регионального значения.

В результате деятельности добывающей, горно-обогатительной и металлургической промышленности в городе Карабаше в период 1910-1990 годов на дне северной части Аргазинского водохранилища накоплены сульфидсодержащие отходы, вынесенные с загрязненной территории Карабашского городского округа.

«Для оценки вероятности вторичного загрязнения водохранилища и вероятности наступления негативных явлений необходимо ведение многолетних наблюдений за гидрохимическим режимом Аргазинского водохранилища», - сообщается в технической документации.

Подрядная организация будет выполнять работы, предусмотренные контрактом, на реке Миасс выше Аргазинского водохранилища; на Аргазинском водохранилище на реке Миасс; на территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Аргазинского водохранилища.

Отметим, границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища утверждены распоряжением министерства экологии Челябинской области от 30 января 2013 года. Сведения о границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Исполнителю контракта предстоит определить гидрологические характеристики Аргазинского водохранилища: его площадь (по актуальным данным дистанционного зондирования Земли по состоянию на летний период 2023 года, с использованием снимка из космоса в период летней межени: июле-сентябре); физические показатели воды (температура, водородный показатель (pH), растворенный кислород, прозрачность).

Кроме того, подрядчику предстоит определить площадь участков водоохранной зоны Аргазинского водохранилища с кустарниковой растительностью, древесно-кустарниковой растительностью и залуженных участков.

Выигравшая контракт организация проведет и гидрохимический анализ качества воды по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, нитрит-ионы, нитрат-ионы, аммоний-ион, фосфаты, железо (железо общее и Fe2+), мышьяк, ртуть, кадмий, кобальт, медь, цинк, марганец, свинец, сульфаты, нефтепродукты.

Также будет выполнен гидробиологический анализ проб воды – в периоды максимальной водности и летней межени.

Кроме того, исполнителю предстоит проанализировать видовой и количественный состав фитопланктона, в том числе определить долю сине-зеленых водорослей в его общей биомассе.