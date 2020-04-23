Ботаники и чиновники мечтают вернуть Челябинску тюльпаны

В Челябинск могут вернуться тюльпановые поляны. Несколько десятилетий назад эти замечательные цветы высаживали в южноуральской столице на радость горожанам, сегодня, увы, тюльпаны являются лишь приятным воспоминании о былом великолепии челябинских клумб.

Вернуть жителям областного центра чудесные растения мечтают и чиновники, и специалисты по озеленению. Это, например, глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев и директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

Во время состоявшегося вчера, 22-го апреля, прямого эфира, посвященного предстоящим в этом году работам по озеленению района, чиновник с ностальгией вспоминал о тюльпановом периоде в жизни Челябинска. Он отметил, что луковицы тюльпанов еще остались, как память о былом великолепии, на одной из клумб Алого Поля.

"Возвращения тюльпанов в город - неважно, в каком месте их высаживать, - нужно обязательно добиваться. Это трудоемкая работа. Данную тему нужно обсуждать с жителями, представителями профессионального сообщества ландшафтных дизайнеров. Тюльпаны росли в Челябинске в 80-е годы, это было очень красиво. Сейчас многие горожане замечают, что на Алом Поле с прежних времен остались луковицы цветов. Весной они "выстреливают" - тычинки тюльпанов торчат из грядки. Смотрится достаточно мило. Появляется ностальгия по советскому времени. На мой взгляд, с точки зрения ландшафтного дизайна тюльпаны - это круто", - сказал Виктор Ереклинцев.

Вера Меркер солидарна с романтически настроенным представителем власти. По ее мнению, тюльпаны придают статусность территории, на которой растут, "потому что это дорого, богато, красиво и даже великолепно".

"Цветущие ранней весной тюльпановые поля (не один-два-три растения, а группы, массивы) создают потрясающий эффект", - отметила Вера Меркер.

Одна из территорий, где Виктор Ереклинцев и Вера Меркер были бы не против воплотить свои мечты о высадке благородных цветов в жизнь, - знаковый для горожан и особенно любимый молодежью сквер на Тернопольской, напротив Южно-Уральского государственного университета. Этот сквер в числе четырех объектов на территории Центрального района (вместе с Алым Полем, бульварами по проспекту Ленина и на улице Володарского) будут озеленять в 2020 году - исключительно многолетними растениями.

"Возвращение городу тюльпанов - хорошая идея, но сегодня она еще под вопросом, пока мы ее просто анонсируем. Все равно этой весной нам их уже не высадить - только осенью. Тюльпаны - это дорогое удовольствие, ведь только на один квадратный метр нужно высаживать, как минимум, 50 луковиц тюльпанов. Для сквера на Тернопольской, мы посчитали, нужно четыре тысячи 720 луковиц. Зато если бы удалось это сделать, получилась бы чрезвычайно красивая поляна", - совершенно справедливо заметил Виктор Ереклинцев.