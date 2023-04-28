Челябинцам рассказали об организации движения по Рождественского на время ремонта

В Челябинске в рамках ремонта улицы Рождественского вводится ограничение движения транспорта в районе пересечения с автодорогой Меридиан под железнодорожным мостом.

Здесь будет произведена замена пучинистого грунта, чтобы в дальнейшем исключить провалы и колейность на дороге. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

С 22 часов 28 апреля работы начнут по полосе, ведущей со стороны Ленинского района по направлению в центр. Все масштабные выемки грунта и его замена будут производиться в ночное время, к девяти утра следующего дня движение будет открываться по временному нижнему слою асфальта. Аналогичным образом будет выстроена работа по всей ширине дороги. Работы на участке завершат к пяти утра десятого мая.

На время работ, до девятого мая, троллейбус №10 и автобус №123 временно изменят маршруты.

Городские власти просят челябинцев внимательно выбирать маршруты движения с учетом введенных ограничений и отнестись с пониманием к временным трудностям.

Как напомнили в администрации Челябинска, дорогу по улице Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе отремонтируют до 20 августа в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В перечне работ - срезка старого и укладка нового асфальта с заменой пучинистого грунта, обновление бордюров, ремонт тротуаров, выравнивание крышек колодцев, нанесение разметки. Стоимость контракта превышает 74 миллиона рублей.