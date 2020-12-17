Челябинск продолжает погружение в новогоднюю атмосферу.
Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, вслед за многими другими популярными пространствами южноуральской столицы «загорелись» площадь Революции и сквер по улице Тернопольской, напротив Южно-Уральского государственного университета.
Вечерний Челябинск на снимках КДХ (и, конечно, в реальности еще больше) радует глаз. Благодаря красочной иллюминации, деревьям с яркой подсветкой и новогодним инсталляциям.
Фото КДХ города