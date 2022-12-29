Челябинская область находится во власти антициклона

Челябинская область попала под влияние антициклона: в мегаполисе образовалась дымка, местами - туман и изморозь.

Как отмечают в минэкологии региона, данное природное явление обычно для зимы и не является опасным для здоровья южноуральцев

Глубокая инверсия и высокая влажность в столице Южного Урала и в ряде других населенных пунктов Челябинской области наблюдается с 19 часов среды, 28 декабря.

«Эти явления не связаны с деятельностью промышленных предприятий, по данным круглосуточно работающих постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха. В течение 28 декабря в Челябинске зафиксированы незначительные превышения максимально разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций по аэрозольным частицам. Все данные незамедлительно передаются в надзорные органы для принятия соответствующих мер реагирования», - подчеркнули в министерстве экологии региона.

В то же время, по информации Челябинского ЦГМС, накануне объявлены - до 19 часов 29 декабря - метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Промышленные предприятия областного центра проводят мероприятия, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду и недопущение роста загрязняющих веществ. Кроме того, усилен контроль за соблюдением технологических режимов, эксплуатацией газоочистного оборудования.