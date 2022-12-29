29.12.2022
Челябинская область находится во власти антициклона
29.12.2022
Андрей Турчак: группа по вопросам СВО составит «тепловую карту» проблем
29.12.2022
После вмешательства прокуратуры в детском саду Юрюзани утеплили окна и установили батареи
29.12.2022
Консультация юриста: ДТП на служебном транспорте
29.12.2022
В Челябинске с нового года продлят автобусный маршрут из ЧВВАКУШа до аэропорта
29.12.2022
Челябинец «заложил» машину, чтобы отдать миллион аферистам
Челябинская область находится во власти антициклона
В минэкологии региона заявили о безопасности дымки для южноуральцев
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022