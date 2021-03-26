В Миассе ветерану ВОВ отказали в выплате 50 тысяч рублей

В Челябинске огласили приговор лидеру и участникам банды, которые грабили ломбарды

Анонсы событий и мероприятий на 27-29 марта

Челябинская епархия снова готовится дарить радость на Пасху

Автослесарю из Челябинска, взорвавшему TikTok, предложили спеть в филармонии

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей

«Тихого часа» не будет

В Челябинске появился первый в России «Плейбэк- театр»

Челябинские подрядчики начали устранять аварийные дефекты на дорогах

Челябинские подрядчики начали устранять аварийные дефекты и разрушения на проезжих частях с помощью горячего асфальта, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Как сообщает сегодня, 26-го марта, телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, подрядные организации уже запустили асфальтобетонные заводы.

Кроме того, с приходом теплой погоды подрядчики КДХ, не дожидаясь начала традиционных весенних субботников, уже приступили к наведению порядка в городе.

Основные работы сосредоточены на уборке мусора и грязи после оттаявшего снега. Дорожные рабочие убирают остановки, прилотковые зоны, газоны.

Спецтехника уже начала переоборудоваться для работы при положительных температурах: в дневное время подрядные организации ведут очистку проезжей части с применением прицепных пылесосов.

Продолжаются очистка и промывка смотровых колодцев и дождеприемных решеток с целью штатного пропуска талых вод. Особое внимание уделяется перекресткам, которые являются местами подтопления. С таких участков снег, грязь и мусор убираются в первоочередном порядке.